Dans le Bade-Wurtemberg, 10 ans de politique verte conservatrice

A six mois des élections législatives qui permettront de désigner le successeur d'Angela Merkel à la chancellerie, deux élections régionales tests ont lieu ce dimanche en Allemagne: dans le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat.

Crédités de 34% des intentions de vote, les Verts du Bade-Wurtemberg vont sans doute conserver le pouvoir dans cette riche région industrielle du sud-ouest de l’Allemagne, berceau de l’industrie automobile avec les sièges de Porsche, Daimler ou Bosch . Lorsque les écologistes sont arrivés au pouvoir à Stuttgart voici dix ans, le secteur a tremblé : le nouveau chef de la région, Winfried Kretschmann, allait mettre en péril tout un savoir-faire "made in Germany", faisant travailler quelque 500.000 personnes dans le Land. Dix ans plus tard, Kretschmann pose avec fierté au volant des derniers modèles des constructeurs régionaux, surtout lorsqu’il s’agit de véhicules électriques.

Winfried Kretschmann - qui gouverne à la tête d’une coalition avec la CDU depuis quatre ans - peut même espérer troquer son actuel partenaire conservateur contre une majorité plus à gauche, avec l’appui du SPD. La CDU d’Angela Merkel est en effet embourbée depuis plus d’une semaine dans le scandale dit "des masques", alors que deux députés conservateurs, dont l’élu de la région Nikolas Löbel, sont soupçonnés d’avoir encaissé des commissions de plusieurs centaines de milliers d’euros pour avoir servi d’intermédiaire entre l’État et des fabricants de masques, denrée rare aux débuts de la crise sanitaire. Un troisième député a dû quitter le parti en fin de semaine pour soupçon de corruption, et la liste pourrait encore s’allonger.