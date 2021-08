Dans une Allemagne marquée par le climat, les Verts tentent de reprendre la main

Après avoir été en tête des intentions de votes, le parti écologiste pâtit d’erreurs de sa candidate, Annalena Baerbock. Qui a relancé sa campagne le jour de la publication du dernier rapport du Giec.

Comme pour marquer une stature d’envergure européenne, la candidate écologiste à la chancellerie allemande, Annalena Baerbock, s’est fendue lundi d’une opinion dans les colonnes du Financial Times. Un bon résumé des grands arguments de campagne qu’elle mobilise dans ces dernières semaines avant les législatives du 26 septembre : "La crise climatique est en cours", et les gouvernements successifs d’Angela Merkel "ont largement échoué à façonner l'avenir".

Tour d'Allemagne

Au terme de seize ans de règne de "Mutti", les verts allemands voient pour la première fois depuis leur création en 1980 poindre la possibilité de remporter la chancellerie. En avril, quand ils ont désigné Annalena Baerbock candidate cheffe de file ("Spitzenkandidatin"), un sondage les créditait d'un quart des voix, légèrement en tête. Depuis, le soufflé est retombé mais les intentions de vote restent très volatiles, et la succession d'Angela Merkel dépendra du futur accord de coalition.

Le recul des Verts (Die Grünen) dans les sondages a rapidement suivi la révélation de faux pas de leur candidate. Elle a enjolivé son curriculum vitae, omis de déclarer une prime de 25.000 euros versée par son parti, et plusieurs passages de son livre de campagne, "Jetzt" (maintenant), se sont avérés avoir été copiés-collés. La part des électeurs qui voyaient en elle une femme taillée pour la chancellerie a fondu en un mois à peine, tombant de 43% à 28%, selon un sondage pour la télévision publique ZDF.

C'est ce lundi qu'Annalena Baerbock a choisi pour lancer son bus de campagne dans un tour d’Allemagne - 80 meetings en commençant par Hildesheim, petite ville universitaire du nord-ouest. Le jour donc - cela pouvait-il être un hasard ? - de la publication du dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), aux conclusions plus alarmantes que jamais. Alors que l’Allemagne est toujours en proie aux conséquences des inondations de juillet, la thématique du climat s’était déjà imposée comme centrale dans la campagne électorale. Les Verts proposent notamment d’investir 50 milliards d'euros de plus par an dans la transition, et de créer un superministère de l’environnement avec droit de veto sur les décisions du gouvernement.

Course ouverte

La course à la chancellerie reste très ouverte, alors que près de la moitié des Allemands sondés sur la question ne plébiscitent ni l’écologiste ni les deux autres candidats potentiels à la chancellerie que sont Armin Laschet et Olaf Scholz. Le premier a lui aussi été accusé de plagiat par le passé, mais surtout il est apparu peu clair sur le degré d'urgence climatique et a été taxé de légèreté face aux inondations qui ont fait près de 200 morts en Allemagne – un extrait vidéo le montrant hilare pendant une cérémonie d'hommage aux victimes a été abondamment commenté dans les médias. Quant au social-démocrate, vice-chancelier et ministre des Finances, il a également vu son image se dégrader suite à des scandales financiers l'an dernier (Cum-Ex et Wirecard).

Si les Allemands pouvaient élire directement le prochain chancelier, c'est de loin Olaf Scholz qui l'emporterait (27%), devant Armin Laschet (14%) et Annalena Baerbock (13%), selon un sondage INSA publié dimanche par le Bild am Sonntag. Mais le crédit porté aux partis donne une image très différente des intentions de vote : selon le même sondage, les verts et les sociaux-démocrates seraient au coude-à-coude sous la barre des 20%, tandis que les chrétiens-démocrates obtiendraient un vote sur quatre.