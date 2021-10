Denis Payre, candidat à l'élection présidentielle française: "La mauvaise gestion de l'État détruit la France"

L'entrepreneur et candidat à l'élection présidentielle française Denis Payre se sent ostracisé par la direction de son parti Les Républicains.

Candidat à la présidentielle, l'homme d'affaires de droite critique le manque de renouvellement de la classe politique française et des idées. Il plaide pour une réforme drastique de la dépense publique.

Le parti Les Républicains (LR) a décidé de supprimer la primaire à droite, à laquelle vous souhaitiez participer. Que pensez-vous de cette décision ?

C'est une décision de fermeture. La dernière primaire avait eu jusqu'à 4 millions de votants. À présent, seules 80.000 personnes vont décider du choix du candidat de la droite. De plus, les modalités du Congrès des adhérents de décembre ne sont pas connues. Il semble que Xavier Bertrand souhaite imiter la stratégie de Nicolas Sarkozy en 2007 en obtenant un plébiscite de l'assemblée alors que les autres veulent un véritable vote. Quant à moi je ne suis pas sûr d'y participer dans la mesure où jusqu'à présent j'ai été ostracisé par la direction des Républicains. Cela dépendra de mes entrevues avec les cadres de LR. Sinon j'opterai probablement pour une candidature citoyenne. LR reste peu ouvert à la société civile. C'est d'ailleurs tout le problème de la classe politique française. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais fondé le mouvement "Nous citoyens".

Lire aussi À droite, les candidatures se bousculent avant la présidentielle française

Emmanuel Macron a pourtant fait venir des personnalités du monde de l'entreprise avec lui. On a même parlé de collusion avec des lobbies...

L'arrivée d'Emmanuel Macron a coïncidé avec l'arrivée d'un certain nombre d'entrepreneurs au Parlement mais aucun n'a occupé de poste important au gouvernement. Le président ne s'est entouré que de politiques de carrière et d'énarques comme lui. Un premier ministre énarque du Sud a remplacé un premier ministre énarque du Nord. Même François Hollande avait plus de diversité. Le gouvernement n'a pas su tirer parti de ces personnalités de la société civile qui, si elles avaient été davantage impliquées, auraient beaucoup plus renversé la table.

Selon vous, la principale réforme qu'il faudrait mener reste celle de l'État. Pour quelles raisons ?

Absolument, c'est le problème numéro un. Aujourd'hui, la France prélève sur les ménages et les entreprises 6 points de PIB de plus que la moyenne de l'Eurozone. Ce sont 140 milliards d'euros et ces prélèvements ne suffisent pas car il faut encore financer tous les ans un déficit budgétaire, hors covid, de 3 points de PIB, environ 80 milliards d'euros. Alors que nos prélèvements sont les plus élevés au monde nous ne parvenons pas à couvrir nos besoins. Cette situation a des conséquences considérables pour le pays.

Lesquelles ?

La première est que le pays n'est pas compétitif. Et il est le plus désindustrialisé de l'UE, avec un secteur industriel qui ne représente plus que 11 points de PIB. En 2020, le déficit de la balance commerciale était de 82 milliards d'euros, en augmentation considérable par rapport à 2019. À titre de comparaison, la Belgique, qui est 6 fois moins grande, a un excédent de 21 milliards d'euros. C'est comme si la France était excédentaire de 120 milliards d'euros. Cela s'explique par 40 ans de destruction de l'économie par un tout-État bureaucratique.

Là encore il est reproché à Emmanuel Macron de détricoter le service public. Selon vous, il n'irait donc pas assez loin ?

Sur la réforme de l'État, François Fillon voulait supprimer 500.000 postes de fonctionnaire. À mon sens, ce n'est cependant pas forcément la bonne métrique, je préfère parler en termes d'économies budgétaires. Macron, lui, avait un tout petit objectif de 120.000 postes. Qu'il a laissé tomber bien avant la pandémie dès la crise des Gilets jaunes. C'était une erreur. Il aurait dû poursuivre. Car les premiers Gilets jaunes, avant que le mouvement ne soit récupéré par l'extrême gauche, portaient en eux une révolte fiscale. Il s'agissait de commerçants, d'artisans, de petits patrons qui travaillaient dur et n'arrivaient plus à boucler leurs fins de mois. Face à leur colère, il aurait fallu réformer la dépense publique. Car, tous les experts le disent : la France n'a plus de réserves fiscales, tous les impôts sont au maximum. Il suffirait d'une hausse des taux d'intérêt pour que l'État augmente de nouveau les impôts et provoque une nouvelle révolte plus dramatique encore que celle des Gilets jaunes.

Où va cet argent mal utilisé selon vous ?

Principalement dans des structures administratives pléthoriques. La France compte 33% de personnels administratifs, dans les hôpitaux par exemple, quand les Européens en ont en moyenne 24%. Cet écart se chiffre en dizaine de milliards d'euros.

Leurs salaires ne sont pourtant pas démentiels par rapport à ceux de certains patrons du CAC40...

Justement ce serait l'occasion de leur verser des salaires supérieurs. Il nous faudrait moins de fonctionnaires mieux payés avec une partie variable qui tienne compte de leurs contributions. Le service s'améliorerait et les coûts seraient à la baisse. Mais il y a une absence de culture du résultat. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire au mérite.

"Alors que nos prélèvements sont les plus élevés au monde nous ne parvenons pas à couvrir nos besoins."

Pensez-vous que s'attaquer au service public permettra de résoudre les inégalités sociales croissantes ?

C'est la médiocrité du service public qui crée ces inégalités. L'État met plus de moyens dans les personnels administratifs que dans le salaire des professeurs, donc nous n'arrivons plus à attirer les enseignants de qualité. C'est parce que l'école ne remplit pas son rôle que nous avons 6 millions de chômeurs, 2 millions de personnes au RSA et qu'il y a une inadéquation entre le besoin du marché et les compétences.

Autre sujet aujourd'hui prégnant, la souveraineté économique. Pourquoi la France a-t-elle autant délocalisé selon vous?

Parce que nous ne sommes pas compétitifs. Regardez l'agriculture. La France a perdu sa souveraineté alimentaire dans les fruits et légumes alors qu'elle dispose des terres agricoles les plus importantes d'Europe. Mais notre main-d’œuvre est plus chère que celle des pays voisins : 45% de plus qu'aux Pays-Bas qui sont tous sauf un enfer social. L'autre raison invoquée est la surtransposition des directives européennes. L'Europe légifère et la France en rajoute une couche. Chaque semaine, un agriculteur français passe 9 heures à remplir des formulaires ! Conséquence, ce sont des régions dévitalisées, des classes populaires qui ont perdu les bons emplois manufacturiers et qui se retrouvent avec des emplois de services souvent mal payés, à mi-temps ou des aides sociales.

Vous dénoncez par ailleurs une absence de gouvernance mondiale qui pèse aussi sur la compétitivité. Sous quelle forme ?

Oui, c'est tout le problème des normes sociales et environnementales. Exemple, la transition énergétique. La Chine fabrique 70% des panneaux solaires et des cellules de batteries, elle extrait et raffine 90% des terres rares, et sur les 10 principaux fabricants d'éoliennes, 7 sont chinois. Or, si les Européens font des efforts colossaux pour réduire leur empreinte carbone, les Chinois eux non seulement n'en font pas mais en plus ils récupèrent les emplois liés à la transition climatique. Résultat, si nous ne mettons pas un minimum de compensation sociale aux frontières pour les industries stratégiques nous ne nous en sortirons pas.

"Il nous faudrait moins de fonctionnaires mieux payés avec une partie variable qui tienne compte de leurs contributions."

Concrètement comment cela fonctionnerait-il ?

En Chine, par exemple, le coût de la main-d'œuvre pour fabriquer un véhicule électrique est de 5 euros de l'heure, alors qu'en Occident il est de 30 euros. Il nous faudrait donc établir une compensation sociale en prélevant cette différence de 25 euros de l'heure à la frontière afin de rééquilibrer la compétition. Certes, le produit serait un peu plus cher mais il nous faut aussi savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut des bénéfices économiques ? Est-ce que l'on veut respecter l'homme et la nature ? La transition énergétique ne sera acceptable socialement que si elle n'est pas ultra pénalisante, sinon elle sera rejetée.

Lire aussi Éric Zemmour fait miroiter une candidature à la présidentielle française

En attendant, l'extrême droite prospère en France. Que révèle selon vous cette envolée?

C'est le syndrome d'un pays qui s'effondre. Qui a perdu ses repères parce que justement l'État ne fait pas son boulot. Il est partout sauf sur les sujets sur lesquels on l'attend. À savoir l'immigration, la sécurité, la justice. Quand on voit des gamins caillasser des policiers en toute impunité, c'est grave. Résultat, Eric Zemmour vole la vedette à Marine Le Pen. Avec un discours encore plus xénophobe et raciste. En ayant recours aux boucs émissaires. Il fracture le pays, sans proposer de solution. Et ce, alors qu'il n'a aucune légitimité. Il n'a jamais géré une équipe ni rien créée ni transformé. Il braille, c'est tout.