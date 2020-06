Duda, populiste en anti-LGBT, vise un second mandat à la présidence de la Pologne

Le président polonais sortant, Andrzej Duda , tentera de convaincre les électeurs de renouveler son mandat de cinq ans. Depuis 2015, la Pologne est dirigée par le parti Droit et Justice (PiS, droite). Son fondateur, Lech Kaczynski , avait été élu président en 2005 jusqu'à sa mort, lors d'un accident d'avion en 2010 .

Droit et Justice incarne une droite nationaliste et conservatrice, qui oppose souvent la Pologne aux décisions de l'Union européenne (UE), sans pour autant remettre en cause sa qualité d'État membre.