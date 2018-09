Election en Suède : les sociaux-démocrates largement en tête

Les sociaux-démocrates obtiendraient de 25,4% à 26,2% des voix, leur plus mauvais score depuis plus d'un siècle. Le parti anti-immigration des Démocrates de Suède serait crédité de 16,3% à 19,2% des suffrages, alors que certains instituts lui prêtaient jusqu'à 25% des voix. Un sondage le donne deuxième et l'autre troisième.



Les conservateurs obtiendraient entre 17,8% et 18,4%, beaucoup moins bien qu'en 2014 où ils avaient recueilli 23% des suffrages.



D'après ces enquêtes, le bloc "rouge-vert" sortant et l'opposition "bourgeoise" (du centre et de la droite) sont au coude-à-coude et d'intenses tractations seront nécessaires pour trouver une majorité, ou la moins faible des alliances.