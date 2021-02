Élections en Catalogne: socialistes et indépendantistes au coude à coude

Deux camps s'affrontent

Dans la course à la présidence catalane, trois partis en tête forment deux blocs. D’un côté, les indépendantistes au pouvoir avec Junts per Catalunya (JxCat) et la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), de l’autre, les "espagnolistes" dont la voix est largement portée par les socialistes (PSC). La course est serrée. Les sondages entrevoient tantôt la victoire des premiers, tantôt celle des seconds.