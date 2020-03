En France, des élections municipales en plein conoravirus ce dimanche

Ce week-end, plus de 44 millions de Français sont appelés aux urnes pour élire leur maire. Un premier tour qui pourrait être marqué par la consolidation des partis classiques, mais aussi la poussée des écologistes et de l’extrême droite.

Des maires confinés pendant leur campagne, des meetings annulés, des consignes d’hygiène inédites, le premier tour des municipales françaises va se dérouler dimanche dans un contexte incertain. L’abstention sera-t-elle élevée comme le prédisent les sondages? Le déroulé sera-t-il perturbé par la difficulté de trouver des assesseurs? Malgré toutes ces questions, et l’hypothèse d’un report évoqué jeudi face à l’expansion de l’épidémie, le président français Emmanuel Macron a finalement décidé, après avoir consulté médecins, présidents du sénat et de l’assemblée, de maintenir le scrutin. Un choix inverse, trop compliqué, aurait sans doute suscité une vraie levée de boucliers de la part de l’opposition qui y aurait vu – à moins que l’on ne claquemure totalement le pays – une "tactique" gouvernementale pour échapper à la "débâcle".

Profil bas chez les macronistes

Un report du scrutin aurait suscité une levée de boucliers de la part de l'opposition qui y aurait vu une "tactique" gouvernementale pour échapper à la "débâcle".

Et de fait, après avoir balayé les partis traditionnels aux dernières législatives, le contexte s’annonce moins brillant pour le jeune parti présidentiel. Encore peu ancré localement, La République En Marche (LREM) n’a présenté que peu de listes et reste absent dans une ville sur deux. De surcroît, le parti est rongé par de nombreuses candidatures dissidentes. Sur les 50 premières villes de France, 17 candidatures dissidentes ont été déclarées. À Biarritz, par exemple, le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, se présente contre le maire MoDem qui accueille sur sa liste un autre ministre du gouvernement, Jean-Baptiste Lemoyne. Enfin, le parti présidentiel a vu son image écornée par l’impopulaire réforme des retraites et le recours au 49.3. Résultat: l’équipe dirigeante fait profil bas et se verrait déjà confortée si elle imprimait sa marque dans des villes comme Toulouse où elle soutient le candidat de droite. Ou qu’elle parvenait à remporter Lyon et Le Havre, cité portuaire emblématique dans laquelle se présente le Premier ministre. Plus que des conquêtes, il faudrait cependant y voir la consolidation des villes déjà acquises.

Prime aux maires sortants

D’ailleurs, sur l’ensemble du pays, les sondages donnent plutôt une prime aux maires sortants, ce qui est de bon augure pour les partis traditionnels, éclipsés aujourd’hui au plan national. Les Républicains (LR), eux, sont déjà bien implantés localement. En 2014, une vague bleue leur avait permis de rafler nombre de villes aux socialistes. Depuis, toutefois, la "claque" des Européennes est passée par là, laissant présager qu’il leur sera difficile de faire mieux même si de grands bastions comme Nice et Angers devraient rester dans leur giron. De leur côté, les socialistes (PS) ambitionnent de consolider leurs positions. À Paris, Nantes, Lille, Rennes, mais aussi Dijon, Brest, Metz ou encore Rouen.

Une vague verte?

Pour assurer sa survie, le PS se dit également prêt à soutenir des listes vertes. D’autant, et c’est une des nouvelles tendances plausibles, que les écologistes qui s’inscrivent désormais comme une force pivot à gauche, pourraient faire une percée décisive dans des métropoles comme Lyon ou Bordeaux et des villes moyennes telles que Tours. Autre formation ayant le vent en poupe: le Rassemblement National (RN). Le parti de Marine Le Pen, qui a axé sa campagne sur le lien entre "immigration massive et délinquance", s’affiche à un haut niveau, surtout dans une série de villes moyennes, pas forcément médiatiques. Nombre d’entre elles se situent dans le Nord et le Pas-de-Calais comme Saint-Pol-sur-Mer, Maubeuge, mais aussi dans le Sud-Est à l’instar de Carpentras. Perpignan est également dans le viseur de l’extrême droite. A priori, c’est la seule ville de plus de 120.000 habitants qui reste à sa portée.

Les principaux matchs

Paris: Rachida Dati challenge Anne Hidalgo

Vue en plein écran ©Photo News

Dans la capitale française, ce sont les partis de l’"ancien monde" qui font la course en tête. À deux jours du scrutin, Rachida Dati, l’ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, espoir de la droite (LR), continuait de devancer Anne Hidalgo, l’édile socialiste sortante. Selon un sondage Opinion Way, pour LREM, la candidate de droite capitaliserait 26% des intentions de vote contre 24% pour l’actuelle maire. Les deux femmes divergent principalement sur des enjeux écologiques, notamment sur la question de la lutte contre la pollution, dont Anne Hidalgo a fait la marque de fabrique de son mandat. La macronienne Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, qui a remplacé au pied levé Benjamin Griveaux, obligé de se retirer suite au scandale de la sextape, se place toujours en troisième position, mais elle opère, en fin de course, une spectaculaire remontée (20%). David Belliard, discret représentant des Verts, ne recueille quant à lui que 11% des intentions de vote, et Cédric Villani, candidat exclu d’En Marche, que 5%.

Marseille: l’extrême droite en embuscade

À Marseille, deuxième ville de France, ces élections vont marquer un tournant, celui de la fin de l’ère Gaudin. Maire historique de la cité phocéenne, élu depuis 1995, Jean-Claude Gaudin ne briguera pas de cinquième mandat. Un fauteuil qui ne manque pas d’attiser des convoitises. Adoubée par le maire sortant, Martine Vassal (LR), présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence arrive en tête des sondages (24%). L’ancienne adjointe de Jean-Claude Gaudin tente de se démarquer du bilan de ce dernier, jugé plutôt médiocre par plus de la moitié des Marseillais. Mais le candidat du Rassemblement National (RN), le sénateur Stéphane Ravier, qui la talonne avec 22% d’intentions de vote, selon un sondage Ipsos du 10 mars, en a fait son adversaire principale, en la présentant comme l’héritière du passif de la ville. La candidate de l’union de la gauche "Printemps Marseillais", Michèle Rubirola, et le représentant écologiste EELV, Sébastien Barles, arrivent loin derrière. Ils seraient respectivement crédités de 18 et 10% des voix, tandis que Yvon Berland (LREM) n’en obtiendrait que 8%.

Lyon: la montée en flèche des écologistes

Alors que le macronisme avait su la conquérir lors des dernières européennes, la ville de Lyon pourrait connaître un vrai revirement. En cause, là encore, la dissidence au sein du camp des marcheurs. Le gymnaste Yann Cucherat, soutenu par Gérard Collomb, ancien ministre de Macron, va devoir affronter Georges Képénékian (LREM dissident). De quoi alimenter la crainte pour ce camp d’une défaite. "J’ai peur qu’à la fin, la politique que nous portons en soit affectée", redoute Yann Cucherat. "On sent qu’on fragilise les choses. Les Verts montent en puissance. La droite est aussi en train de s’installer." Et de fait, le duel s’annonce serré pour l’héritier de Collomb. Les derniers sondages donnent Gregory Doucet, le candidat d’Europe Écologie Les Verts, comme le favori du scrutin avec environ 26% des intentions de vote contre 25% pour l’élu LREM. Étienne Blanc, représentant de la droite remporterait 16%, loin devant la candidate socialiste Nathalie Perrin-Gilbert (liste Lyon Commun) et Agnès Marion du RN.

Lille: vers une réélection de Martine Aubry?