En France, les municipales placent l'écologie au centre du jeu politique

C'est un véritable bouleversement. Il s'est certes déroulé dans un contexte d'abstention record – 60% – un niveau historique pendant la Cinquième république. Mais le résultat est là: ce lundi 29 juin, la France s'est réveillée plus verte politiquement. À l'issue des dernières municipales de ce dimanche, encore troublées par la crise sanitaire, les écologistes – seuls ou au sein de coalitions – sont parvenus à s'imposer à la tête de nombreuses villes. Et non des moindres. Puisqu'ils vont désormais diriger Lyon et sa métropole, Strasbourg, Bordeaux au même titre que des villes plus modestes comme Tours, Poitiers, Besançon, Annecy et Grenoble.