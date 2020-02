En Irlande, le Sinn Féin est au seuil du pouvoir

Le Sinn Féin est devenu ce weekend le premier parti d'Irlande en termes de voix. Le parti de gauche radicale - dans le même groupe que le PTB au niveau européen - a réalisé une percée historique dans un pays gouverné depuis un siècle par un duopole de droite: le Fianna Fail (libéral) et le Fine Gael du Premier ministre sortant Leo Varadkar (chrétien-démocrate).

Les résultats complets du scrutin ne sont pas encore disponibles, alors que les électeurs peuvent panacher leur vote, mais un premier tour de décompte a montré que le Sinn Féin doublait son score par rapport aux dernières élections , étant placé en tête de liste par 24,5% des citoyens. Il est devant le Fianna Fail (22,2%) et le Fine Gael (20,9%). Ce résultat ne se traduira pas comme tel en nombre de sièges, notamment parce que le Sinn Féin n'a présenté que 42 candidats, alors que 160 sièges sont à pourvoir.

Le second donné premier

Le Premier ministre sortant Leo Varadkar a répété qu’il n’était pas question pour son parti de former une coalition avec le Sinn Féin: "Vous devez avoir en gros les mêmes opinions sur le système de justice, sur la façon dont l'économie et la société devraient tourner, dont la démocratie doit fonctionner, et c'est ce qui rend mon parti, le Fine Gael, incompatible avec Sinn Féin."