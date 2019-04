En Turquie, l'étoile d'Erdogan pâlit

Une fois n’est pas coutume, la nuit électorale de dimanche à lundi a été longue en Turquie. Et pour cause: le décompte des voix communiqué par l’agence de presse officielle, l’Agence Anatolie, s’est arrêté au moment où les deux adversaires pour la mairie d’Istanbul étaient arrivés à égalité.

Pour le pouvoir en place, qui avait mis toute son énergie dans cette grande bataille municipale, l’impossible était en train de se produire. Istanbul, la ville natale du président Erdogan, où il a bâti les fondations de sa carrière politique à partir de 1994, passait aux mains de l’opposition républicaine et laïque et son candidat Ekrem Imamoglu , après un quart de siècle sous domination des conservateurs.

Quelques heures plus tôt, la coalition anti-Erdogan, l’Alliance de la Nation, composée des forces de l’opposition CHP (républicain-laïc) et du Bon Parti (nationaliste-laïc) l’emportait facilement dans la capitale d’Ankara, menée par son candidat Mansur Yavas.

Au total, l’opposition gagne une dizaine de nouvelles grandes agglomérations , dont Istanbul à l’ouest, Ankara au centre, mais aussi Antalya et Mersin sur la côte méditerranéenne (en plus d’Izmir qui lui était acquise), Adana et Hatay dans le sud.

Pour autant, le Parti de la Justice et du Développement (, 52% si on prend en compte son alliance avec le parti de la droite ultra-nationaliste, le MHP. Ce qui permet à l’actuel chef de l’état de crier victoire, malgré le revers subi dans les métropoles.

Un avertissement

L’AKP perd donc les mairies métropolitaines des grandes villes, mais pas les mairies d’arrondissements, ce qui va rendre la gestion des municipalités très complexe. "Il y a beaucoup d’inconnues. Ajoutez à cela l’inconnue économique et l’inconnue internationale qui risquent d’échauffer les esprits et de rendre encore plus difficile la définition d’un vivre-ensemble, et d’un gérer-ensemble pourtant nécessaires. C’est tout le système de l’AKP qui risque d’être ébranlé", prévient Jean-François Pérouse, auteur de plusieurs ouvrages sur la Turquie dont "Istanbul Planète, la ville-monde du XXIe siècle" et "Erdogan, nouveau Père de la Turquie?".