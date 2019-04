Erdogan perd le contrôle d'Ankara

Le Parti de la justice et du développement (AKP) de Recep Tayyip Erdogan a perdu le contrôle d'Ankara lors des élections municipales de dimanche, alors que le président a semblé reconnaître sa défaite à Istanbul, la plus grande ville du pays.

La Turquie attendait avec anxiété lundi le résultat d'élections municipales à Istanbul où une défaite serait dévastatrice pour le président Recep Tayyip Erdogan , qui a déjà essuyé à Ankara un revers inédit en 16 ans de pouvoir, selon les résultats partiels. La bataille se jouera à quelques milliers de voix entre les deux principaux candidats qui ont chacun revendiqué la victoire à l'issue de ce scrutin local qui s'est tenu dimanche et avait valeur de plébiscite pour Erdogan en pleine tempête économique.

Sous la menace d'un vote sanction lors de cette élection qu'il a présentée comme vitale pour la "survie de la nation" , Erdogan a pesé de tout son poids dans la campagne, tenant plus de 100 meetings en moins de deux mois.

Mais à Istanbul, coeur économique et démographique du pays dont Erdogan a lui-même été maire, le parti islamo-conservateur AKP était en grande difficulté face au bloc de l'opposition constitué du CHP (social-démocrate) et de l'Iyi (droite), soutenu par les prokurdes du HDP. L'ex-Premier ministre Binali Yildirim, candidat de l'AKP à Istanbul, a revendiqué la victoire dimanche soir, avant d'être imité quelques heures plus tard par le candidat de l'opposition, Ekrem Imamoglu.