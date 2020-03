Fin de la crise institutionnelle en Thuringe

Le néo-communiste Bodo Ramelow est élu à la tête du Land allemand de Thuringe, avec le soutien des sociaux-démocrates et des Verts. Ce fragile gouvernement devra organiser des élections anticipées l’année prochaine.

Il aura finalement fallu trois tours de scrutin pour sortir - provisoirement - de la crise institutionnelle en Thuringe. Bodo Ramelow, ministre-président sortant du Land et candidat du parti néo-communiste Die Linke, a été élu mercredi à la majorité relative, avec le soutien des sociaux-démocrates et des Verts. Cette fragile coalition, à qui il manque quatre voix pour disposer d’une majorité stable au parlement régional, aura pour mission principale d’adopter le budget et d’organiser des élections anticipées en 2021, conformément à un accord trouvé fin février pour résoudre une crise politique dont les répercussions se sont fait sentir jusqu’à la tête de la CDU, le parti chrétien-démocrate d’Angela Merkel.