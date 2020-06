Fort de son succès électoral, le président serbe se prépare à parler du Kosovo

Fort du tsunami de son parti aux législatives, le président serbe Aleksandar Vucic entame lundi une série d'entretiens destinés à tenter de relancer le dialogue avec le Kosovo, au point mort depuis plus d'un an.

Les législatives en Serbie ont conforté la domination du Parti du progrès serbe (SNS) au pouvoir et le président Aleksander Vucic a désormais la voie plus libre pour s'atteler à cette question très sensible. Le SNS a recueilli plus de 62% des voix, devant son partenaire socialiste dans la coalition sortante, qui a obtenu 10% des suffrages. Le SNS remporte 189 sièges sur 250 contre 131 dans la législature précédente. Aleksandar Vucic ne se présentait pas mais son nom figurait sur les bulletins de vote en tant que patron du SNS, le parti au pouvoir depuis 2012. Cette victoire sans appel a été favorisée par le boycottage du scrutin par les principaux partis d'opposition, selon qui des élections libres étaient impossibles du fait de la distorsion du paysage médiatique et démocratique.