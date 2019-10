Forte poussée de l'extrême droite en Thuringe

L'extrême droite allemande a réalisé une nouvelle percée dimanche lors d'une élection régionale, en Thuringe (est), arrivant en deuxième position avec entre 23% et 24% des voix, soit plus du double du précédent scrutin, selon les estimations de la télévision publique.

Le parti anti-migrants Alternative pour l'Allemagne (AfD) devance le parti conservateur d'Angela Merkel, qui avec autour de 22% perd plus de 10 points et réalise la plus mauvaise performance de son histoire dans ce Land de l'ex-RDA, selon ces estimations.