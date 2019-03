Glucksmann, le choix du PS français pour les européennes

L'essayiste Raphaël Glucksmann sera tête d'une liste composée pour moitié d'estampillés PS et pour moitié issus de son mouvement Place publique, de la société civile et d'autres formations politiques.

Le Conseil national du PS français a approuvé ce samedi une résolution désignant l'essayiste Raphaël Glucksmann comme tête de liste pour les européennes. Cent vingt-huit membres ont voté pour. Cinq ont voté contre. 35 membres, proches de l'ancien ministre Stéphane Le Foll, qui a annoncé ce vendredi quitter le bureau national, et du député Luc Carvounas, se sont abstenus. La résolution prévoit également la constitution d'une liste comportant pour moitié des candidats estampillés PS, pour moitié des candidats issus de Place publique, de la société civile et des autres formations politiques engagées dans des discussions avec le PS et Place publique, un mouvement créé, entre autres, par Raphaël Glucksmann.