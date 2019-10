Inquiétude des milieux d'affaires après le vote de Thuringe

Néo-communistes et extrême droite ont obtenu plus de la moitié des votes aux élections régionales de Thuringe en ex-RDA dimanche. Les milieux d’affaires s’inquiètent.

De difficiles négociations s’annoncent en Thuringe en vue de former le prochain gouvernement après le scrutin de dimanche dans ce petit Land de 2 millions d’habitants. Les milieux d’affaires s’inquiètent tant du score des extrêmes (31% pour les néo-communistes; 23,4% pour le parti d’extrême droite AfD) que de l’hypothèse de négociations entre les chrétiens démocrates et les néo-communistes. "Le fait qu’il soit de plus en plus difficile de trouver en Allemagne des majorités claires, favorables à une politique de soutien à la croissance est inquiétant, souligne Mario Ohoven, président de la fédération des PME allemandes. Visiblement, les dix années de croissance que nous venons de connaître ont mené à un certain manque de réalisme. C’est extrêmement dangereux, dans le contexte actuel de croissance ralentie. Il en va de nos emplois…"