Jour J pour la succession d'Angela Merkel

Après 18 ans de règne, Angela Merkel cède ce vendredi les rênes de son parti conservateur. Deux candidats se démarquent: Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK ou "mini-Merkel", et Friedrich Merz, au profil plus libéral.

Les 1.101 délégués – pour la plupart fonctionnaires du parti, élus locaux ou régionaux – éliront cette après-midi le futur président du parti. Le vote est d’autant plus important que le vainqueur sera également chef de file de la droite aux prochaines législatives, et probablement le prochain Chancelier, au regard des sondages.

"AKK" contre Merz

• La dauphine de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, a longtemps fait figure de favorite. Elle a derrière elle une longue carrière d’élue dans la Sarre, à l’ouest du pays, où elle a occupé plusieurs postes de ministre régionale, avant de devenir ministre-présidente de la région. Son profil fédérateur et centriste lui a valu le surnom de "mini-Merkel" et lui assure le soutien de la fédération des femmes de la CDU. Elle est toutefois plus conservatrice que l’actuelle Chancelière sur les questions de société.