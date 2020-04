Keir Starmer élu à la tête du Parti travailliste britannique

Keir Starmer, 57 ans, s'est imposé dans la course à la présidence du parti travailliste britannique. Il était le plus centriste des trois candidats, responsable depuis trois ans du Brexit au sein du Labour. Seul homme candidat, il faisait figure de favori et s'est imposé avec 56,2% des voix, devançant ainsi Rebecca Long-Bailey (27.6%) et Lisa Nandy (16.2%).