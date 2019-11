L'Espagne semble plus ingouvernable que jamais après les élections...

L’Espagne semble plus ingouvernable que jamais . Dans un Parlement fragmenté, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, qui espérait consolider sa petite majorité, va avoir beaucoup de mal à former un nouveau gouvernement, même après avoir gagné les élections législatives de dimanche. L’extrême droite, devenue troisième force politique, ajoute un degré d’incertitude supplémentaire .

C’est une fin de cycle. En décembre 2015, les Espagnols avaient voté pour deux nouvelles formations afin de rompre l’inertie du bipartisme . La gauche radicale de Podemos et les centristes de Ciudadanos avaient alors recueilli 110 députés. Dimanche, ils n’en ont obtenu que 45. Trois élections plus tard, le système politique espagnol est dans l’impasse .

Former une coalition s'annonce compliqué

Or le PSOE, qui a poussé à la tenue de ce scrutin à haut risque et qui a perdu 700.000 voix et trois élus (désormais 120) en six mois, ne semble pas très enclin à faire son autocritique. "Nous ne voulions pas de nouvelles élections (...) mais on nous a laissés seuls" face, entre autres, à la crise en Catalogne, a déclaré son secrétaire d’organisation, José Luis Abalos.