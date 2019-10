L'Europe condamne l'opération militaire turque

L'UE a également convenu d'adopter des "mesures restrictives visant les personnes physiques et morales responsables ou impliquées dans des activités illégales de forage d'hydrocarbures en Méditerranée orientale ", précisent les déclarations adoptées par les ministres à Luxembourg. L'Europe vise plus particulièrement les forages gaziers turcs dans les eaux territoriales de Chypre.

Les conclusions renvoient donc essentiellement les Etats membres face à leurs responsabilités. Le Conseil de l'UE rappelle ainsi sa "position commune" de 2008, définissant des règles communes autour du contrôle des exportations d'armes , et notamment des critères devant servir aux évaluations des demandes d'exportation. Un de ces critères est la "préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales", rappelle le Conseil.

Autre point discuté ce lundi: la mise en place d'une réunion ministérielle de la Coalition internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique. Le but de cette rencontre sera d'examiner la poursuite des efforts de paix dans le contexte actuel. Des camps d'anciens combattants de l'EI sont tenus par des kurdes en territoire syrien et l'Europe craint qu'une déstabilisation de la région permette in fine à l'EI de reprendre des forces. De nouveaux mouvements migratoires sont également redoutés. La Turquie et les Etats-Unis sont membres de cette coalition, pour laquelle ont combattu les Kurdes visés par la présente opération militaire de la Turquie.