L'Europe rejette la réélection de Loukachenko et appelle au dialogue

Peu avant l'ouverture de la réunion, l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa avait appelé l'Union européenne, depuis la Lituanie où elle est réfugiée, à soutenir le "réveil du pays". De son côté, le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a ordonné à la police de mettre un terme aux manifestations dans la capitale, après une semaine et demie de protestations de masse et une répression brutale et après avoir promis une réforme constitutionnelle. "Il ne doit plus y avoir de désordre d'aucune sorte à Minsk", a lancé le président, cité par l'agence officielle Belta.