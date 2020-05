L'Européen est plus conservateur et moins vert qu'il y a un an

Un an après les élections européennes, la gauche est affaiblie et la droite renforcée, montre une compilation de sondages faite par Politico.eu.

Si les Européens devaient réélire demain leur Parlement, il serait plus conservateur et moins vert. Un an après les élections européennes, le site Politico.eu a réalisé une projection de cet hémicycle hypothétique en compilant les derniers sondages nationaux. Ces données concernent des intentions de vote au niveau national et non européen, et elles ne rendent pas compte des évolutions de l’opinion dans les quelques pays où aucun sondage n’a eu lieu depuis les élections de l’an dernier.