L'Italie et les pays de l'Est bloquent la politique migratoire européenne

L'ambiance cordiale et feutrée du sommet européen de ce jeudi cachait mal les divisions de l'UE sur la politique migratoire. Une question poussée en haut de l’agenda par l’Italie et l’Autriche où l’extrême droite est au pouvoir.

Un mot était sur toutes les lèvres lors du Conseil européen de ce jeudi : "dédramatiser". Pourtant, cinq mois après le "clash" entre l’UE et l’Italie, le blocage reste total sur la question migratoire .

Pour M. Macron, le paquet devrait être adopté "avant la fin de l’année". On en est loin. Aucun progrès n’a été enregistré ce jeudi sur la réforme du règlement de Dublin, qui fixe le droit d’asile, et sur la mise en œuvre des centres de triage des migrants dans l’UE ("centres contrôlés") et les pays tiers ("plateformes de débarquement").