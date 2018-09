L'ancien Premier ministre français Manuel Valls candidat à la mairie de Barcelone

Cette aventure catalane reste cependant un pari pour l'ancien chef du gouvernement , raillé sur place par certaines personnalités politiques et les satiristes pour sa méconnaissance supposée des réalités locales. Un sondage publié début juillet accordait 5,2% des intentions de vote à Ciudadanos, le parti centriste avec lequel il a le plus d'affinités, en vue des municipales du 26 mai 2019.

A l'aise en castillan comme en catalan, il est né il y a 56 ans dans la deuxième ville d'Espagne d'un père catalan et d'une mère suisse avant d'obtenir, à l'âge de 20 ans, la naturalisation française. C'est en France qu'il a fait toute sa carrière, à l'aile droite du Parti socialiste et à Evry (Essonne), dont il a été maire de 2001 à 2012, jusqu'à devenir ministre de l'Intérieur en 2012, puis Premier ministre de François Hollande en 2014 et enfin candidat malheureux à la primaire de la gauche en 2017.

"Bon débarras"

La cheffe de file du groupe socialiste de l'Assemblée, Valérie Rabault, lui a elle aussi suggéré de passer la main, jugeant qu'"on ne peut pas être élu de la République française et en même temps mener une campagne à Barcelone". Du côté de l'extrême gauche, on ne semblait pas regretter mardi sa disparition possible des couloirs de l'Assemblée. "J'hésite entre 'bon embarras' et notre amour pour le peuple espagnol, à qui je ne souhaite pas de récupérer Manuel Valls", a dit la députée communiste Elsa Faucillon.