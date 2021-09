L'avenir de l'Europe se joue aux élections allemandes

Depuis la crise financière, l'Allemagne a pris l'ascendant en Europe en occupant de plus en plus de postes clés au sein de l'UE. Quel qu'en soit le résultat, les élections allemandes de dimanche, et le départ d'Angela Merkel, impacteront l'avenir de chaque Européen.

Dimanche 26 septembre, les Allemands renouvelleront les membres du Bundestag. Ces élections ne passionnent guère les Européens, tout comme l'Europe paraît absente de la campagne allemande. Pourtant, nous sommes tous concernés. Une nouvelle majorité et, cela n'était plus arrivé depuis 16 ans, un nouveau chancelier, seront issus du scrutin. Vu le poids de l'Allemagne dans les affaires européennes, la vie quotidienne de chaque Européen en sera influencée.

Les clés de la zone euro

"Au fur et à mesure des crises, le Conseil européen s'est imposé comme l'organe central de l'UE et Merkel a pris progressivement plus d'importance que ses coreligionnaires."

"L'Europe est allemande dans son fonctionnement depuis 2005. La pièce maîtresse de cette présence est Angela Merkel", dit François Roux, senior advisor à l'Institut Egmont et ancien ambassadeur de Belgique auprès de l'UE. "Au fur et à mesure des crises, le Conseil européen s'est imposé comme l'organe central de l'UE, et Merkel a pris progressivement plus d'importance que ses coreligionnaires".