L'extrême-droite française en proie au doute sur sa stratégie de "normalisation"

Le congrès du Rassemblement national devait être une promenade de santé pour Marine Le Pen, il s'avère être un point d’étape difficile pour la présidente du parti d’extrême-droite français . Il sort d’une cuisante défaite électorale et cherche à remobiliser son électorat à moins d’un an de la présidentielle.

Le parti se réunit ces samedi et dimanche à Perpignan, la seule ville de plus de 100.000 habitants entre ses mains, dans un climat plombé par les résultats des élections régionales et départementales du 27 juin. L’ex-Front national espérait emporter la présidence d'une voire plusieurs régions. Non seulement il n’a remporté aucune région ni aucun département, mais il a perdu la moitié de ses cantons.