L'heure de vérité a sonné pour les Britanniques...

Trois ans et demi après le référendum sur le Brexit, les Britanniques ont la possibilité d’influer directement sur la suite du processus lors de l’élection générale, ce jeudi. Seule une large victoire du parti tory garantira la validation de l’accord conclu avec Bruxelles il y a deux mois.

Pour la cinquième fois en à peine plus de quatre ans, l’ensemble des citoyens britanniques est appelé aux urnes pour donner une nouvelle impulsion politique à un pays qui a subi plus de transformations au cours de cette deuxième partie de la décennie que depuis le début des années 2000.

L’élection générale de 2015 avait clarifié le paysage en donnant une majorité robuste et inattendue au pouvoir tory, qui venait de partager le pouvoir pendant cinq ans avec le LibDem. Un an plus tard, à la surprise générale, le référendum sur la sortie britannique de l’Union européenne était remporté par les partisans du Leave. En 2017, autre surprise, avec une victoire à l’arrachée du parti tory, forcé de conclure une alliance toxique avec le parti unioniste nord-irlandais (DUP), qui allait entraver la validation du premier accord sur le Brexit. En mai dernier, les élections européennes permettaient au parti du Brexit, nouvellement créé, de s’imposer largement face au Labour et au parti tory, et forçaient ainsi le parti de droite à assumer un Brexit dur, avec l’ancien leader du Leave Boris Johnson élu à la tête du parti, et propulsé à Downing Street.

Le cinquième scrutin majeur depuis 2015, ce jeudi, pourrait définitivement débloquer la situation, en garantissant aux Tories une certaine assise aux Communes jusqu’en 2024. En cas de large victoire, par plus de 30 sièges d’écart, la validation de l’accord du Brexit ne sera qu’une formalité.

Johnson a gelé le processus

Boris Johnson a mis en pause l’adoption de cet accord en deuxième lecture, à la fin du mois d’octobre. Alors que son gouvernement était en minorité au Parlement depuis le départ forcé de 21 députés tory, le Premier ministre craignait que l’opposition travailliste et les députés conservateurs rebellent votent des amendements vidant l’accord de sa substance, en demandant par exemple le maintien dans l’union douanière. Johnson ne pouvait même plus compter sur le soutien du DUP nord-irlandais, échaudé par les conditions d’un accord qui éloigne un peu plus l’Irlande du Nord du giron de Londres et la rapproche de Dublin.

Alors que son pari d’accomplir le Brexit au 31 octobre avait déjà été manqué, en raison de la volonté des parlementaires d'éviter un no deal, Boris Johnson a préféré geler le processus plutôt que le laisser s’enliser. L’accord conclu avec Bruxelles, de haute lutte, au début octobre, n’est en effet qu’une version réchauffée de celui qu’avait obtenu Theresa May un an plus tôt, au prix d’un long travail de sape, dont Johnson a su profiter. Il n’a, en définitive, su faire la différence qu’en sacrifiant la cause unioniste, ou autrement dit en ouvrant la voie à la finalisation de l’accord du Vendredi Saint, signé en 1998, et qui prévoit une réunification des deux Irlandes lorsque les conditions démocratiques seront établies. L’heure de l’Irlande réunifiée n’est pas encore arrivée, mais la tendance de long terme, visible dans les résultats électoraux comme dans les sondages, indique clairement que la balance penche du côté des catholiques et de Dublin. Dans un scénario moins optimiste, les conditions de cet accord sur le Brexit risquent également de fragiliser ce processus de paix au long cours, voire de provoquer des retours de flammes, alors que des foyers de tensions existent encore.

La marge de manoeuvre du parti conservateur variera

Reste à savoir si le parti tory obtiendra bien la large majorité souhaitée. À moins de 24 heures du scrutin, il est acquis que le parti conservateur arrivera bien en tête. Mais sa marge de manœuvre sur le Brexit variera considérablement.

Tous les instituts de sondages indiquent que Johnson aura les coudées franches. Mais ces mêmes instituts se sont trompés de façon presque systématique dans les quatre scrutins précédents, tout particulièrement lors du référendum de 2016, alors que l’analyse des intentions de vote pour ce résultat binaire était plus simple que celle de l’élection générale, où 650 députés sont élus.

Par ailleurs, la dynamique de ces derniers jours est marquée par une réduction de l’écart entre le parti tory et le Labour. Celui-ci se situe désormais entre 6 et 9 points. Un écart égal ou inférieur à 5 signifiera un nouveau "hung parliament" et blocage potentiel du processus du Brexit.

Vers un second référendum?

De la façon la plus paradoxale, la quasi-certitude de la victoire du parti tory est ce qui peut arriver de pire à Boris Johnson. Les électeurs du LibDem, très pro-européens, et qui dans leur immense majorité sont aussi allergiques à Boris Johnson qu’à Jeremy Corbyn, pourraient être tentés de voter utile pour faire obstacle à une large victoire tory, et par conséquent à la validation du Brexit. Les réserves de voix du LibDem sont importantes – 12% en moyenne selon les sondages. Un report vers le Labour a déjà été effectué puisque ce même parti obtenait environ 22% d’intentions à la fin septembre, au moment où sa leader Jo Swinson promettait d’abroger le Brexit en cas d’arrivée au pouvoir. Le report de voix va-t-il se poursuivre à l'instant T ?

Un tel scénario aurait toutefois pour conséquence de prolonger le blocage, de façon beaucoup plus problématique cette fois. Cela rendrait presque inévitable la convocation d’un second référendum, peut-être même, un peu plus tard, d’une nouvelle élection.