L'opposition prête à soutenir Theresa May en échange de concessions

Qu'en pense-t-on en Belgique?

Qu'en pense-t-on en Europe?

Qu'en pensent les analystes?

→ Goldman Sachs (Adrian Paul): La défaite écrasante de Theresa May rend au final un peu plus probable la perspective d'un Brexit adouci, retardé, voire annulé . "Nous pensons que la perspective d'un Brexit sans accord désordonné s'est un peu plus éloignée."

→ Berenberg (Kallum Pickering): "De notre point de vue, la nouvelle est légèrement positive car Theresa May pourrait bientôt être forcée d'explorer différentes options pour le Brexit qui pourraient obtenir la majorité au Parlement et ne plus perdre du temps à pousser en faveur d'un accord condamné à l'échec". Il ajoute que "les marchés avaient largement anticipé le fait que Theresa May perde le vote et nous serions donc surpris si les actifs britanniques étaient vendus massivement (aujourd'hui). Les espoirs qu'une défaite d'ampleur puisse ouvrir à la voie à un Brexit plus 'soft' devraient neutraliser tout impact négatif des incertitudes accrues et du vote de confiance."