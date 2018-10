La Bavière s'apprête à subir un séisme politique

Après une succession de crises gouvernementales à Berlin, la famille conservatrice d’Angela Merkel redoute désormais une déconvenue électorale, en Bavière. La CSU du ministre de l’Intérieur Horst Seehofer, l’allié conservateur bavarois de la Chancelière, est en mauvaise posture dans les sondages, handicapée par l’essor de l’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) mais aussi des Verts. Le parti pourrait perdre sa majorité absolue dans un des Länder les plus riches d’Allemagne.

L’été indien ne semble pas vouloir s’arrêter en Bavière. C’est sous un soleil rayonnant que les électeurs vont se rendre aux urnes, ce dimanche, pour élire les députés du Parlement régional (Landtag). Ce scrutin risque pourtant de créer une véritable tempête dans le paysage politique de l’Etat-région le plus riche d’Allemagne. Les Bavarois avaient l’habitude de dire qu’une marionnette pouvait se faire élire ministre-président s’il portait les couleurs de l’Union chrétienne-sociale (CSU). Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliés traditionnels de la CDU ont en effet toujours obtenu la majorité absolue au Parlement régional. Ce règne sans partage devrait pourtant prendre fin dimanche…

Le dernier sondage de l’institut Insa pour le quotidien Bild, publié le 9 octobre, ne donnait que 33% des intentions de vote à la CSU, qui avait convaincu 47,7% des électeurs en 2013. Depuis avril, les conservateurs ont dégringolé de 11% dans les sondages. Les Verts sont, dans le même temps, passés de 11% à 18% d’opinions favorables. Un bond en avant impressionnant pour une formation qui avait obtenu tout juste 8,6% des voix il y a cinq ans. Les écologistes deviendraient ainsi la deuxième force politique de Bavière devant le parti d’extrême-droite AfD, qui plafonne à 14%. Les sociaux-démocrates du SPD ont, eux, perdu un peu plus de la moitié de leurs électeurs depuis les dernières élections régionales (10%). Ils sont même dépassés par les conservateurs de Freie Wähler (11%). Les Libéraux du FDP et la gauche radicale de Die Linke pourraient aussi dépasser la barre symbolique des 5% de voix et entrer au Parlement.

Claque

"La claque que devrait recevoir la CSU promet d’être brutale pour un parti qui était habitué à régner sans partage", prédit Henrik Uterwedde, le directeur adjoint de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Les raisons de cette chute sont nombreuses.

Face à la montée de l’AfD, la CSU a choisi, dans un premier temps, de critiquer durement la politique d’accueil des demandeurs d’asile mise en place par Angela Merkel, mais ce virage a effrayé beaucoup de ses partisans. Après avoir pris la place de l’actuel ministre fédéral de l’Intérieur Horst Seehofer à la présidence de la région, Markus Söder a mis un bémol à ses discours anti-migrants mais sans convaincre les citadins, les femmes et les jeunes, qui se sont tournés en masse vers les Verts. Ses électeurs les plus radicaux ont, pour leur part, rejoint l’AfD. "La crise des réfugiés continue de diviser la CSU, analyse Siebo Janssen, professeur de sciences politiques de l’Université de Cologne. Les rivalités entre Horst Seehofer et Markus Söder ont également semé le chaos dans le parti et le nouveau ministre-président souffre d’un manque de charisme par rapport à son prédécesseur."

Le SPD est aussi en chute libre en Bavière. "Ses électeurs en ont assez de soutenir un parti en pleine déconfiture, qui est dirigé par des seconds couteaux et non pas par ses leaders naturels, qui ont peur de se subir une déroute dans les urnes", résume Henrik Uterwedde. Pour contrôler la majorité au Parlement, les conservateurs vont devoir s’allier avec au moins deux formations ou former une coalition avec les Verts. Lors du débat télévisé qui a opposé, le 26 septembre, Markus Söder au chef de file des Verts, Ludwig Hartmann, les deux hommes n’ont pas mis leur veto quand à une éventuelle alliance. "Une telle cohabitation existe déjà en Hesse et elle fonctionne alors que la polarisation entre la droite et la gauche est beaucoup plus forte qu’en Bavière", assure Henrik Uterwedde.