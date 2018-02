La Belgique se distancie du "Spitzenkandidat"

Dans le rôle du démineur, le Premier ministre belge Charles Michel recevait jeudi soir à Val Duchesse les chefs d’État et de gouvernement d’une dizaine de pays, dont la France, l’Allemagne et certains pays d’Europe de l’Est. "Charles Michel veut jouer un rôle de bâtisseur, aider à effacer les malentendus" , dit un porte-parole.

La manœuvre verrouille la dévolution du poste le plus prestigieux de l’UE à un candidat du PPE (centre-droit), la plus importante famille politique . Qui? Certains citent le Français Michel Barnier . Tel est le souhait de l’ancien et très puissant chef de cabinet de Juncker, Martin Selmayr , catapulté jeudi à la tête du secrétariat général de la Commission. Pourra-t-il, de ce poste politiquement neutre, poursuivre son jeu d’influence?

Sous la pression de la France, le Conseil européen devrait rappeler la règle du jeu aux eurodéputés, laquelle confie aux États la nomination du Président de l’exécutif européen. "Les partis politiques ont le droit de s’organiser avec des chefs de file, mais aucun chef d’État ne sera d’accord de dire que le candidat tête de liste du plus grand parti devient automatiquement Président de la Commission" , avertit un "sherpa". Emmanuel Macron veut avoir les coudées franches pour pousser une candidature proche de ses sensibilités politiques. On cite le nom de Margrethe Vestager , la commissaire à la Concurrence.

On sent, en filigrane, des affinités entre Charles Michel et Emmanuel Macron. "La Belgique est aussi opposée à désignation automatique du "Spitzenkandidat" comme Président de la Commission", dit un diplomate. Mais, à ce stade, tout n’est que spéculation. "Il est difficile de se projeter au jour de la désignation du Président, après les élections de mai 2019, alors que le Parlement européen sera renouvelé et que les dirigeants européens, eux, seront toujours en place", nuance une source.