La Commission von der Leyen risque de perdre la bataille des genres

Si l’on devait rédiger les "Douze travaux d’été d’Ursula von der Leyen" , la recherche de la parité serait l’un des premiers, et l’un des plus difficiles à accomplir. Voire impossible , dans un monde politique débordant de testostérone, où l’homme se taille la part du lion.

Parce qu’elle est attachée à la cause des femmes, et pour convaincre le plus grand nombre de députés européens progressistes de voter pour elle, Ursula von der Leyen a promis de mettre sur pied une Commission composée de "50% de femmes et 50% d’hommes".