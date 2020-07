La Croatie maintient la barre à droite

En janvier, c'est un social-démocrate, Zoran Milanovic, qui avait remporté l’élection présidentielle face à la candidate conservatrice Kolinda Grabar Kitarovic. Le principal parti de gauche n’est donc pas parvenu à transformer l’essai six mois plus tard. Les commentateurs locaux expliquent cette déconvenue pour les sociaux-démocrates par la concurrence d’une alliance entre les écologistes et d’autres formations de gauche, et par le manque de charisme du leader social-démocrate, Davor Bernardic - qui a offert sa démission au parti à l’issue du scrutin.