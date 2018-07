La campagne pro-Brexit passe à l'amende

Les partisans du Brexit sont sanctionnés par la Commission électorale pour infraction à loi électorale: dépenses dépassées, collaboration non déclarée...

Que reproche-t-on à Vote Leave?

La commission affirme avoir des preuves que "Vote Leave" (Votez pour la sortie de l'UE) a collaboré avec un autre groupe électoral , "BeLeave". Ce dernier a dépensé 675.000 livres sterling (environ 762.000 euros) via une société baptisée Aggregate IQ spécialisée dans la collecte de données pour le ciblage d'électeurs.

"Nous avons trouvé des preuves substantielles selon lesquelles les deux groupes ont travaillé à un plan commun, qu'ils n'ont pas déclaré leur collaboration et n'ont pas respecté le plafond légal des dépenses ", a déclaré Bob Posner, directeur des questions de finances politiques et de la réglementation au sein de la commission.

Cambridge Analytica au-devant de la scène

Sanni affirmait également que "BeLeave" partageait des bureaux avec "Vote Leave" dont les figures de proue étaient l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et le ministre de l'Environnement, Michael Gove.

"Des raisons politiques"

Un porte-parole de la campagne "Vote Leave" a accusé la commission électorale d'agir pour des "raisons politiques" et a émis des doutes sur l'impartialité de cette organisation dont le rapport contient, selon lui, "de fausses accusations et des affirmations erronées". Selon lui, c'est certain que les preuves recueillies par la commission électorale seront invalidées, ajoutant lui avoir fourni tous les éléments démontrant qu'il n'y avait eu aucune malversation.