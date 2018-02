La droite européenne torpille Emmanuel Macron

Le Parlement européen a reconduit ce mercredi la procédure du "Spitzenkandidat" pour désigner le successeur de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. Les eurodéputés ont aussi fait barrage aux listes transnationales. C’est un revers pour Emmanuel Macron, tandis que les libéraux en sortent divisés.

Sur les bancs du PPE (droite), où sont logés Les Républicains français au Parlement européen, c’est l’exultation. L’heure de la revanche a sonné pour ceux qui, partis en croisade contre leur tombeur aux présidentielles de mai, Emmanuel Macron, ont réussi à bloquer ses vues sur l’hémicycle européen.

Côté libéral, c’est la défaite. Le groupe ADLE, dirigé par Guy Verhofstadt, sort déchiré de la bataille. Le président Macron, qui ambitionne de former un grand parti européen et de désigner le successeur de Jean-Claude Juncker, risque de rater son pari de former un "En Marche européen".

Le bras de fer a eu lieu ce mercredi, alors que les élus européens devaient se prononcer sur le mode de désignation du Président de la Commission européenne, le plus haut poste de l’Union, et sur la composition du Parlement lors des prochaines élections de mai 2019, après le Brexit.

La procédure du "candidat tête de liste" reconduite

Les eurodéputés ont adopté à une forte majorité (457 pour, 200 contre) une résolution confirmant la procédure du "Spitzenkandidat" ("candidat tête de liste") pour désigner le président de la Commission.

D’après le traité, le choix du président revient aux États européens, qui doivent tenir compte de l’avis du Parlement. Dans cette résolution, les députés avertissent qu’ils rejetteront tout candidat qui ne sera pas une "tête de liste" désigné par chaque parti européen.

Vue en plein écran ©AFP

Cette procédure favorise le candidat de la plus grande famille politique, aujourd’hui le PPE. Elle fut utilisée pour la première fois en 2014, pour désigner Jean-Claude Juncker.

Le message envers Emmanuel Macron, et les autres dirigeants, est clair. Le Parlement n’acceptera pas que les États choisissent, comme c’était le cas jusqu’en 2014, le président de l’exécutif européen dans les coulisses d’un sommet, d’une manière jugée peu transparente.

Macron a ferraillé pour tenter de bloquer cette résolution car il sait que son futur parti n’atteindra pas une taille suffisante pour imposer son candidat sur celui du PPE. L’abandon du "Spitzenkandidat" lui aurait permis de reprendre la main.

Les listes transnationales rejetées

Les députés européens ont également adopté ce mercredi à une large majorité un rapport sur la composition du Parlement après les élections de 2019. La question centrale était la manière de répartir les 73 sièges des élus britanniques restant vides suite au Brexit.

Ce rapport, élaboré au sein de la commission des Affaires constitutionnelles, propose que 27 de ces sièges soient redistribués par pays afin de s’adapter à l’évolution démographique. La France devrait avoir cinq députés de plus. La Belgique conservera ses 21 élus. Les 46 autres sièges iront à un éventuel élargissement de l’Union.

Par contre, les députés européens ont rejeté la proposition de créer des "listes transnationales" qui auraient permis de présenter des candidats sur une même liste dans tous les États européens. La commission Affaire constitutionnelles a été désavouée sur ce point.

Cette idée, soutenue par le président Macron lors de son discours sur l’Europe, a été pourfendue par la vieille garde européenne.

Les progressistes rêvent depuis longtemps de réduire l’influence des grands partis paneuropéens (PPE, S&D, ADLE, ECR…). Le fonctionnement de ces groupes reste méconnu du citoyen lambda, tandis que leur composition est hétéroclite. On y trouve de plus en plus de formations nationalistes et eurosceptiques, comme le Fidesz d’Orban au PPE, le PiS polonais chez les conservateurs (ECR) et le Tchèque Andrej Babis au sein des libéraux (ADLE).

"Le président Macron s’évertue à brouiller les pistes en imaginant des usines à gaz pour empêcher les électeurs de savoir précisément pour quels candidats ils veulent et peuvent vraiment voter" Franck Proust Député PPE (Les Républicains)

Se sentant menacés, ces partis ont lancé une charge contre les listes transnationales, le PPE en tête. "Ces listes auraient été un gadget inutile, injuste et inapplicable", dit Franck Proust (PPE, LR), "le président Macron s’évertue à brouiller les pistes en imaginant des usines à gaz pour empêcher les électeurs de savoir précisément pour quels candidats ils veulent et peuvent vraiment voter". Les progressistes ont déchanté.

"C’est dommage", regrette le président des Verts Philippe Lamberts, "ces listes transnationales auraient mis plus d’Europe dans la campagne électorale".

Le double revers est cuisant pour Emmanuel Macron, qui tente de reproduire au niveau européen son coup de maître sur l’échiquier français. "C’est mort", a résumé une source. "Macron aurait pu former un grand parti, mais il s’y est mal pris en s’attaquant à tous les partis européens. De plus, les libéraux sont divisés entre les pro et les anti-Macron". Un sacré casse-tête pour Guy Verhosfadt, le président de l’ADLE, qui aurait préféré accueillir Emmanuel Macron dans sa famille libérale.