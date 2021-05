La droite triomphe aux régionales de Madrid

"Car aujourd'hui, en partant de Madrid, du kilomètre zéro, nous allons retrouver la fierté, l'unité et la liberté dont l'Espagne a besoin." "Les jours sont comptés" pour le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez , a-t-elle ajouté, en affirmant s'adresser à tous les Espagnols.

Pablo Iglesias se retire

"Je quitte tous les partis politiques. Je ne serai pas un obstacle au renouvellement du leadership dont notre force politique a besoin", a-t-il déclaré aux journalistes tard mardi après avoir appris les résultats, qu'il a qualifiés de tragédie . " Nous avons échoué . Quand on cesse d'être utile, il faut savoir se retirer", a ajouté Pablo Iglesias, alors qu'il avait quitté son poste de vice-président du gouvernement Sánchez pour mener son parti à la bataille dans ces régionales.

Les plus de 5,1 millions d'électeurs se sont déplacés en masse, la participation étant estimée à 75%, soit une hausse de plus de 10 points par rapport au précédent scrutin.

L'ombre de l'extrême droite

Isabel Díaz Ayuso, ferme opposante aux strictes restrictions sanitaires , a doublé son score du dernier scrutin régional de mai 2019, en totalisant plus de 44% des voix et 65 sièges sur 136 au parlement régional.

Le PP, qui dirige la région depuis 26 ans, ne dispose toutefois pas de la majorité absolue et devra donc s'appuyer sur le parti d'extrême droite Vox , qui soutenait déjà Isabel Díaz Ayuso depuis deux ans et a indiqué mardi soir qu'elle pouvait compter sur ses voix.

La "liberté" contre les restrictions sanitaires

Le PP avait présenté cette élection comme une étape sur le chemin de son retour au pouvoir , après avoir été chassé par une motion de censure suite à un scandale de corruption.

Cette victoire à Madrid est avant tout celle d'Isabel Díaz Ayuso, qui avait présenté le scrutin comme un choix entre "le communisme et la liberté", et fait du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez sa cible privilégiée et son seul adversaire.