La succession de Juncker divise les "vingt-sept"

Comment sera désigné le prochain président de la Commission européenne? De quelle manière sera comblé le trou de 10 à 11 milliards par an dans le budget de l’UE causé par le départ du Royaume-Uni?

Les "vingt-sept" sont en quête d’unité face à l’échéance du Brexit , fin mars 2019, et aux élections européennes qui se tiendront en mai. Mais les discussions sur la désignation du successeur de Jean-Claude Juncker sont épineuses.

D’après le Traité, il appartient aux dirigeants de l’UE d’élire le nouveau président à la majorité qualifiée, en tenant compte de l’avis du Parlement européen. Pour éviter d’obscures tractations en coulisse, le Parlement européen a imposé en 2014 la règle du "Spitzenkandidat" , qui consiste à choisir comme président le candidat "tête de liste" du parti européen qui obtient le plus de voix .

Pour les détracteurs de cette méthode, sa vertu démocratique n’est qu’apparente. La plus grande famille étant le PPE, cela revient à lui confier, sans surprise, les clés de la prochaine Commission. Le débat de vendredi sera d’autant plus chaud que l’agenda est serré. Le PPE a prévu de désigner sa tête de liste en novembre prochain. Un an avant l’échéance du mandat de Jean-Claude Juncker.