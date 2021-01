La victoire de Laschet à la tête de la CDU suscite déjà des tensions

Le successeur désigné d'Angela Merkel va devoir affronter Markus Söder et Jens Spahn dans la course à la chancellerie.

Le parti conservateur allemand CDU s'est doté ce week-end d'un nouveau chef, Armin Laschet, partisan de la continuité avec l'ère Merkel, mais deux autres personnalités restent en embuscade pour tenter de devenir le prochain chancelier, Markus Söder et Jens Spahn .

Fibre écologiste

Malgré son succès face au très droitier Friedrich Merz, Armin Laschet, actuel dirigeant de la région la plus peuplée d'Allemagne, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, n'a toutefois pas la garantie de défendre les couleurs conservatrices en septembre. Seuls 28% des Allemands estiment qu'il ferait un bon chancelier , selon un sondage réalisé vendredi pour la ZDF.

Le premier est devenu un des favoris des Allemands à la faveur de la pandémie: Markus Söder, dirigeant de la Bavière et du parti frère de la CDU, la CSU , culmine ainsi à la deuxième place des personnalités les plus populaires, derrière l'inoxydable Angela Merkel.

Ce colosse d'1m94, qui a su recentrer son image et faire vibrer une corde écologiste, est un partisan depuis le début de mesures strictes contre la pandémie, ce dont les Allemands lui sont gré. Vendredi, cet ancien journaliste de 54 ans a tenu un discours rassembleur depuis Munich lors du congrès de la CDU.

Soutien tiède

L'autre candidat potentiel a lui aussi gagné en popularité depuis le début de la pandémie, qu'il affronte en première ligne: l'actuel ministre de la Santé Jens Spahn, 40 ans seulement et plus à droite que Mme Merkel sur l'échiquier. Ce jeune ambitieux à la carrière déjà bien remplie ne s'est cette fois pas présenté et a formé un attelage avec Laschet. Il devrait ainsi exercer de hautes fonctions à la CDU après la victoire de Laschet.