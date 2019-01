Le Brexit soumis au vote des députés britanniques le 15 janvier

La date circulait depuis hier dans les couloirs du pouvoir. C'est désormais confirmé: le parlement britannique se prononcera sur le divorce entre l'Europe et le Royaume-Uni mardi prochain. Tout n'est pas pourtant joué.

C'est fois, c'est Downing Street qui l'annonce: les députés britanniques se prononceront bel et bien le 15 janvier sur l'accord du Brexit négocié entre Londres et l'Union européenne. Les débats sur ce texte doivent reprendre ces mercredi et jeudi à la Chambre des Communes. Une prolongation jusqu'à vendredi n'est pas exclue.

Son adoption demeure toutefois très compromise. Le texte est en effet décrié tant par les "Brexiters" et par les europhiles.

Pas de report au programme

Vue en plein écran Stephen Barclay ©Photo News

Plus tôt dans la journée, le secrétaire au Brexit, Stephen Barclay, s'était lui attelé à démentir les propos du Daily Telegraph selon lesquelles des responsables européens et britanniques discutent d'un éventuel report de la date officielle du Brexit par crainte que l'accord conclu entre Londres et Bruxelles ne soit pas approuvé à temps par le Parlement britannique.

"Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à la date prévue, le 29 mars à minuit, et ne cherche pas à prolonger la procédure de sortie entamée lors de l'invocation de l'article 50 du Traité de Lisbonne," a-t-il déclaré.

Le pays vit toutefois des moments tendus. Plus de 50 députés britanniques se disent inquiets pour leur sécurité. Ils en ont fait part à la cheffe de Scotland Yard. Ils pointent du doigt des individus "liés à l'extrême droite" se "livrant de plus en plus à des actes d'intimidation, potentiellement criminels, envers des députés, des journalistes, des militants". La dernière victime en date est la députée du Parti conservateur Anna Soubry, favorable à un second référendum, qui a été qualifiée lundi de "nazie" et de "fasciste" par des manifestants pro-Brexit.

Et si on prenait deux minutes de plus aux douanes...

Sur le terrain, on se prépare. Un test de logistique a ainsi été mené hier. Il impliquait 89 camions partant d'un aéroport désaffecté du Kent (sud-est) pour évaluer la possibilité d'éviter des embouteillages en cas de Brexit sans accord fin mars.

Vue en plein écran ©AFP

Les poids lourds impliqués se sont rassemblés sur le site de l'ancien aéroport de Manston, qui pourrait être utilisé pour éviter les embouteillages à proximité de Douvres, selon le gouvernement. "Le ministère des Transports envisage de stationner ici 6.000 camions si nécessaires", a précisé Toby Howe, en charge de la supervision du réseau autoroutier pour le conseil du comté du Kent.

De son côté, les autorités du port de Douvres avancent que si après le Brexit, les formalités administratives de douanes devaient prendre 2 minutes de plus, cela créerait plus de 27 kilomètres de bouchons à Douvres et un chaos similaire à Calais et Dunkerque.

La RHA, association britannique du transport routier de marchandises, a critiqué l'opération. Elle parle de "poudre aux yeux". "Il est positif qu'un plan soit élaboré, mais l'ampleur limitée du test d'aujourd'hui nécessite de le répéter pour mesurer correctement l'impact de milliers de camions", a déclaré Richard Burnett, le directeur de RHA. "Ce test ne peut pas reproduire la réalité de 4.000 camions stationnés à Manston".