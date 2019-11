Le PS espagnol prêt à former un gouvernement avec Podemos

La Parti socialiste espagnol a conclu un accord de principe avec la formation de gauche Podemos, a-t-on appris au surlendemain des élections législatives en Espagne. Le scrutin a accouché d'un Parlement fragmenté et sans majorité évidente. L'alliance voulue entre les socialistes et Podemos, qui ont obtenu respectivement 120 et 35 élus, ne suffirait donc pas à dégager une majorité à la Chambre des députés, qui compte 350 sièges. Un ou plusieurs autres partenaires seront nécessaires pour former un nouvel exécutif.