Le Parlement européen charge Juncker dans l'affaire Selmayr

"Celui qui est cause qu’un autre devient puissant se ruine lui-même" , écrivit Machiavel. Vu la force avec laquelle les députés européens ont chargé ce lundi le président de la Commission Jean-Claude Juncker, celui-ci pourrait un jour se mordre les doigts d’avoir propulsé Martin Selmayr, son chef de cabinet, au poste de secrétaire général, le plus élevé au sein de l’administration européenne.

Les élus ont critiqué la rapidité de la décision, sa couleur politique, la nationalité allemande comme pour de plus en plus de hauts fonctionnaires, mais aussi le non-respect des valeurs européennes, comme l’égalité des genres .

Le ton était donné. Une vingtaine de députés se sont succédé, plus en colère les uns que les autres face à l’image donnée de l’Europe.

Ça ne passe pas

Philippe Lamberts, le coprésident des Verts, dont le groupe avait demandé que la Commission Juncker vienne s’expliquer, a souligné le dessein politique de cette nomination. "Il est de notoriété qu’il est l’homme d’un parti (NDR: le PPE)", a-t-il lâché. "Martin Selmayr poursuit sur le chemin d’une centralisation autoritaire, d’une caporalisation des fonctionnaires invités à l’obéissance (…), avec pour objectif, ne plus avoir qu’une ligne et ne plus voir qu’une tête: la sienne".