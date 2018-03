Le Premier ministre slovaque démissionne

Angela Merkel a été réélue ce mercredi matin chancelière d'Allemagne, un quatrième mandat qu'elle entame affaiblie et avec six mois de retard face aux défis du populisme et de la réforme de l'Union européenne. Plusieurs dossiers brûlants doivent également être gérés sans attendre, dont l’arrêt des centrales au charbon et la pollution au diesel dans les villes.