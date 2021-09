Le fédéralisme allemand, doté d'une hiérarchie des normes et présentant une structure claire, peut se montrer plus efficace que le fédéralisme belge, aux contours moins bien définis.

La pandémie de Covid-19 et son cortège de décisions parfois chaotiques a montré à quel point la gestion d'une crise sanitaire diffère selon le modèle étatique. En Allemagne et en Belgique, deux États fédéraux, l'adoption de mesures sanitaires a nécessité de grandes manœuvres politiques entre les entités étatiques . En France, le président décidait seul.

Les systèmes, belge et allemand, ont réagi différemment. Les entités fédérées belges ont, dans un premier temps, fait corps avec le gouvernement d'Alexander De Croo . Puis, ces derniers mois, elles ont étalé leurs divergences . En Allemagne, au début de la crise, la chancelière Angela Merkel a peiné à faire passer des mesures auprès des Länder, avant d'aboutir à une cohésion .

Deux fédéralismes différents

Par ailleurs, l'État fédéral allemand définit les orientations générales et les Länder sont davantage des instances d'exécution. Les compétences sont mieux réparties, même si les débats peuvent rester vifs. "D'une certaine manière, le fédéralisme allemand fonctionne mieux que le belge. Il est plus vertical, tandis que le fédéralisme belge est plus horizontal", dit Franklin Dehousse, professeur de Droit à l'Université de Liège.