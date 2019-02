Le gouvernement italien tiendra, même après les européennes

La coalition au pouvoir en Italie n'est pas en train de s'effondrer et restera en place même après les élections européennes, déclare le chef du gouvernement Giuseppe Conte dans un entretien au Corriere della Sera de dimanche.



L'agence de notation Fitch a confirmé vendredi la note souveraine de l'Italie à "BBB" avec perspective négative mais a déclaré ne pas s'attendre à ce que le gouvernement aille à son terme en raison de divergences idéologiques entre les deux partis au pouvoir, la Ligue (extrême droite) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème).



"Honnêtement, je ne vois pas toute cette incertitude politique", a déclaré Giuseppe Conte au quotidien Corriere della Sera alors que certains se demandent si les élections législatives européennes des 23 et 26 mai ne vont pas bouleverser les rapports de forces en Italie et inciter l'un des partenaires de la coalition à convoquer des élections anticipées.



Des élections régionales ont lieu dimanche en Sardaigne.



Un ralentissement économique pourrait rendre difficile pour Rome d'atteindre son objectif de déficit représentant 2,04% du PIB cette année, un compromis durement négocié avec la Commission européenne en décembre.



Giuseppe Conte exclut pour autant l'instauration d'un impôts ur la fortune. Il n'y aura pas besoin de loi de finance rectificative cette année, assure-t-il.



"Aussi parce que nous avons mis en place un mécanisme de précaution prévoyant un blocage des dépenses de deux milliards d'euros en juillet si les finances publiques devaient ne pas correspondre aux prévisions", ajoute le président du Conseil.