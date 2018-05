Le nom du futur chef du gouvernement italien attendu dans la journée

C'est ce lundi que sera présenté le nom du futur chef de gouvernement italien , à la fois au président Sergio Mattarella et à tout le pays. Le Mouvement 5 Etoiles sera reçu par Mattarella à 17h30 et La Ligue une demi-heure plus tard, à 18h.

Si les deux jeunes chefs de file Matteo Salvini (Ligue) et Luigi Di Maio (M5S) rêvaient chacun de diriger le premier gouvernement antisystème du pays, une féroce lutte d'égos et des scores individuels insuffisants aux législatives les ont forcés à choisir une tierce personne. Plusieurs noms ont été cités:

Salvini et Di Maio devaient toutefois, selon la presse italienne, se réserver des portefeuilles de choix: le ministère de l'Intérieur pour Salvini et le grand ministère du Développement économique, dont le Travail, pour Di Maio. "Nous nous sommes mis d'accord sur le chef et les ministres du gouvernement et nous espérons que personne ne mettra de veto sur un choix qui représente la volonté de la majorité des Italiens", a assuré dimanche Matteo Salvini.