Le parti d'extrême-droite Vox va doubler ses sièges au Parlement espagnol

Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) sort en tête des élections en Espagne avec 27,3% des voix, selon une projection de la télévision espagnole (RTVE). L'extrême droite Vox devrait voir son nombre de sièges doublés et devenir le troisième parti du pays.

Avec son score, le PSOE devrait toutefois perdre entre quatre et neuf députés et devrait en compter entre 114 et 119, selon les chiffres de la RTVE.