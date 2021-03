Le parti de Merkel en mauvaise posture pour les législatives

24,1% dans le Bade-Wurtemberg et 27,7% en Rhénanie-Palatinat… La CDU d’Angela Merkel a subi dimanche d’importantes pertes lors de deux élections régionales à valeur de test en vue des législatives de septembre prochain. Les Verts du Bade-Wurtemberg et les sociaux démocrates de Rhénanie-Palatinat n’auront même pas besoin de l’appoint des conservateurs pour former une majorité dans ces deux Länder de l’ouest du pays.

Ces résultats, pires que les prévisions les plus pessimistes, sont qualifiés de "débâcle" et de "désastre " par la presse, d’autant qu’en janvier encore, les conservateurs bénéficiaient de sondages très positifs à Stuttgart comme à Wiesbaden.

Scandale des masques

En quelques semaines seulement, la situation s’est renversée sous la pression de deux facteurs: le scandale dit "des masques" et la gestion de la crise sanitaire. Trois députés conservateurs ont dû quitter leur parti au cours de la semaine dernière. Les deux premiers avaient encaissé de juteuses commissions de plusieurs centaines de milliers d’euros en tant qu'intermédiaires entre des fabricants de masques et les autorités au début de la pandémie. Le troisième entretenait des liens financiers avec l’Azerbaïdjan.

La gestion très contestée de la crise sanitaire est l’élément décisif pour expliquer le recul des conservateurs. De la cheffe de la Commission européenne Ursula Von der Leyen au ministre de la Santé Jens Spahn en passant par la Chancelière Angela Merkel, les principaux acteurs de la gestion de la crise sont membres du parti chrétien démocrate. La hausse du nombre de morts en début d’année et les ratés de la campagne de vaccination (7% de la population seulement a reçu sa première injection) suscitent colère et incompréhension chez les Allemands.

Érosion et divisions

La CDU semble subir une érosion plus structurelle. "La population plutôt jeune des grandes villes est plus libérale et plus ouverte que la CDU", résume l’historien Paul Nolte.