Le président italien confirme Giuseppe Conte à la tête du gouvernement

Le président italien Sergio Mattarella a confirmé ce mercredi la désignation de Giuseppe Conte, un discret professeur de droit de 53 ans novice en politique proposé lundi par la Ligue (extrême-droite) et le Mouvement 5 étoiles (anti-système), à la présidence du Conseil (Premier ministre). Le quinquagénaire, qui sera à la tête d'une coalition populiste, a été chargé de former le prochain gouvernement après 80 jours de tractations à la suite des élections législatives.

Le Mouvement 5 étoiles et la Ligue disposent d'une courte majorité au Parlement et ont élaboré un programme commun résolument anti-austérité et sécuritaire. Les poids-lourds des deux partis, ainsi que leurs leaders Luigi Di Maio (M5S) et Matteo Salvini (La Ligue), deviendront ses ministres.