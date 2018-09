Le sommet de Salzbourg échoue à rapprocher les Européens

Migration et Brexit ont monopolisé les discussions des dirigeants européens lors du sommet informel de Salzbourg. Les Vingt-Huit n'ont pas réussi à mettre fin à leurs divergences sur la question migratoire. Quant aux négociations sur le Brexit, bloquées sur la question irlandaise, le Conseil européen du 18 octobre sera "l'heure de vérité". Si l'issue est "positive", un sommet extraordinaire sur le Brexit pourrait avoir lieu les 17 et 18 novembre pour finaliser les négociations.

Salzbourg, la ville natale de Mozart, ne devrait pas conserver un souvenir impérissable de ce Conseil européen informel qui échoua à rapprocher les dirigeants de l’UE. Les Vingt-Huit sont toujours divisés , après deux jours de discussions, sur les questions migratoires et empêtrés dans le Brexit.

La présidence autrichienne de l’UE aurait pourtant organisé un sommet "remarquable" et "des plus réussis", à croire les louanges du président du Conseil Donald Tusk et de celui de la Commission Jean-Claude Juncker envers le chancelier autrichien Sebastian Kurz, lors de la conférence de presse finale.