Le "système Orban", machine de guerre électorale du Premier ministre hongrois

Viktor Orban, icône de la droite dure et l’un des dirigeants les plus controversés d’Europe, est favori pour remporter dimanche un troisième scrutin législatif d’affilée et consolider son pouvoir en Hongrie. Analyse du "système Orban".

"A Londres, 45% de la population est d’origine non britannique. L’Europe renonce à son identité." Andras Cser-Palkovics, ancien député du Fidesz (le parti de Viktor Orban), débite une présentation sur grand écran en banlieue de Budapest. Ce meeting de campagne, en soutien au Premier ministre hongrois, fait de l’immigration l’enjeu des élections législatives du 8 avril. "On va tout faire pour protéger nos valeurs et nos traditions hongroises. L’immigration n’est pas une chance, c’est un danger. Si l’opposition l’emporte, des zones de non-droit vont apparaître dans nos municipalités", martèle le maire de Szekesfehervar (100.000 habitants) face à un public de retraités et convaincu par les arguments d’un gouvernement dépourvu de programme.

À vrai dire, Viktor Orban est en campagne depuis presque trois ans. Autrement dit, depuis qu’il a fait des migrants son cheval de bataille, n’hésitant pas à brocarder sur des affiches géantes, ceux qui les soutiennent: le milliardaire George Soros, l’Europe, les Nations Unies… Doué d’un sens inné de la politique, le Premier ministre a même interrogé à trois reprises ses concitoyens lors de son dernier mandat via des consultations nationales. L’une portait sur l’immigration et le terrorisme. La deuxième, "Arrêtons Bruxelles", évoquait aussi l’immigration et la dernière alertait sur le "plan George Soros", accusé par le pouvoir en place d’être derrière la vague migratoire qui a traversé le pays en 2015 (et de toutes celles encore à venir).

"Le but des messages du gouvernement, tels que les consultations nationales ou les diverses campagnes qui se sont succédées, c’est de garder les troupes du Fidesz unies et stimulées en utilisant la figure d’un ennemi jugé source de tous les problèmes", observe Csaba Toth, politologue, fondateur du think tank Républikon Intézet. Et cela fonctionne: la coalition menée par Viktor Orban est créditée de plus de 43%, largement en tête devant le Jobbik (l’ancien parti de droite radicale). Face à la fragmentation de l’opposition, le Fidesz fait bloc. "Viktor Orban a une vraie vision pour la Hongrie, c’est la seule personne capable de gouverner dans le pays", argumente le député Fidesz, Gergely Gulyas.

Un régime hybride centré sur la figure de Viktor Orban

Une communication parfaitement maîtrisée et financée n’est, à n’en pas douter, un des piliers du "système Orban". "Ce système n’est pas une démocratie européenne. Ce n’est pas non plus un régime autocratique, c’est un régime hybride, très centré sur le Premier ministre, qui serait impensable sans la figure de Viktor Orbán", poursuit Csaba Toth. "Le Premier ministre a capturé l’état hongrois et la plupart des institutions garantes de l’état de droit sont entre les mains de personnes qui lui sont loyales", analyse de son côté Jozsef Peter Martin, manager exécutif de Transparency International Hongrie.

Viktor Orban a su remodeler profondément le paysage médiatique. L’audiovisuel public est acquis à sa cause et la quasi totalité des journaux de province sont (in) directement entre les mains de Lorinc Meszaros, l’un des principaux oligarques de Viktor Orban.

Le Premier ministre sait en effet s’entourer de figures clés dans des domaines stratégiques: Istvan Garancsi et Lorinc Meszeros pour la construction, Sándor (à la tête du groupe OTP) pour le secteur bancaire, ou encore Andy Vajna, chef de la production cinématographique magyare, qui est aussi propriétaire d’une chaîne de télévision TV2. Sans oublier Arpad Habony, éminence grise de la communication. Mais depuis le conflit avec son ancien bras-droit et financier Lajos Simicska en 2014, Viktor Orban veille à "multiplier les oligarques pour qu’ancun d’entre eux ne s’approprie trop de pouvoir", note Andras Petho, journaliste à Direkt36.hu, média d’investigation indépendant.

Renforcer le capital hongrois

Ces relais du Premier ministre jouent un rôle de grande importance dans l’émergence d’un capital magyar, priorité de l’équipe au pouvoir. Qu’importe que l’opposition, ou encore l’office européen de lutte anti-fraude (OLAF) y voient des affaires de corruption. L’OLAF a en effet relevé en janvier dernier de "sérieuses irrégularités" et des "conflits d’intérêts" dans les appels d’offre remportés par l’ancienne entreprise du beau-fils de Viktor Orban, Elios innovativ, chargé de l’éclairage public. Le Premier ministre est quant à lui "persuadé qu’il mène le pays dans une bonne direction. Ces éclaboussures autour de ses oligarques lui semblent nécessaires pour magyariser le capital hongrois. Il argue que les socialistes ont fait de même lorsqu’ils étaient au pouvoir précédemment", argumente Andras Kosa, journaliste au Magyar Nemzet, et auteur d’un ouvrage d’analyse "Viktor Orban, l’homme du chaos".