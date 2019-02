Les Espagnols aux urnes pour la 3e fois en 4 ans

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a décidé ce vendredi de dissoudre son parlement et de convoquer des élections législatives, les 3e en moins de 4 ans.

Le gouvernement de Pedro Sanchez aurait duré à peine neuf mois. Le Premier ministre espagnol annonce ce vendredi convoquer des élections législatives anticipées pour le 28 avril, les troisièmes en moins de quatre ans La cause? Le rejet de son budget sur fond de crise persistante en Catalogne.

Lors de son intervention le leader socialiste a égrainé les grands sujets de sa prochaine campagne électorale : il a critiqué ses adversaires pour avoir bloqué un budget focalisé sur les mesures sociales. Il a accusé l’opposition de confondre ses priorités. "Je ne comprends par pourquoi, c’est à moi qu’on isole par un cordon sanitaire et non l’extrême-droite."

Sanchez s’est également présenté comme le défenseur de l’unité de l’Espagne face aux revendications des nationalistes catalans. "Nous sommes prêts à négocier mais seulement dans le cadre de la Constitution." Devant la presse, il a vanté l'action de son bref gouvernement, le plus féminin de l'histoire espagnole: augmentation de 22% du salaire minimum, mesures contre les violences faites aux femmes, embauche de fonctionnaires...

En un peu plus de trois ans, les Espagnols vont donc voter pour la troisième fois.

→ En décembre 2015, avec l’apparition de deux nouveaux partis, la gauche radicale de Podemos et le centre droit de Ciudadanos, les législatives n’avaient pas réussi à dégager une majorité claire.

→ L’Espagne avaient dû se prononcer à nouveau, six mois plus tard, en juin 2016. Après de longues tractations (et le limogeage par les siens de Pedro Sanchez), le conservateur Mariano Rajoy avait réussi à former un gouvernement en octobre.

→ En juin 2018, Sanchez prenait sa revanche en présentant une motion de censure contre son adversaire, alors que le Parti Populaire était aux prises avec plusieurs scandales de corruption.

La campagne commence... en attendant juin

Le leader du PSOE avait alors affirmé qu’il voulait épuiser son mandat jusqu’en 2020. Il avait même envisagé, au vu de sa fragilité parlementaire, de ne présenter aucun projet de budget et de gérer l’Espagne avec les mesures d’austérité de Mariano Rajoy. "Mais sans budget on ne peut pas gouverner", a déclaré le Premier ministre socialiste en justifiant son calcul politique.

Pedro Sanchez commencera la campagne électorale samedi avec un grand meeting à Seville, en Andalousie, fief traditionnel des socialistes et qu’ils ont perdu lors des élections régionales de décembre, fief également de sa principale rivale au sein du parti, Susana Diaz.

En accélérant le temps politique, Pedro Sanchez espère prendre de court ses adversaires.

•D’abord les conservateurs du Parti Populaire que dirige depuis juillet 2018 le jeune Pablo Casado avec un discours beaucoup plus à droite que celui de Mariano Rajoy. Casado qui n’a pas hésité à pactiser avec Vox, la petite formation d’extrême droite qui a créé la surprise lors des élections andalouses, risque, en jouant la carte de l’extrémisme, de perdre ses militants les plus durs.

• Ensuite le centre-droit de Ciudadanos, un parti modéré anti-indépendantiste qui a gagné les élections régionales catalanes de décembre 2017 (mais n’avait pas assez de voix pour former un gouvernement). Dimanche 10 février à Madrid, Ciudadanos participait à un rassemblement avec Vox pour demander la démission de Sanchez, une décision qui n’a pas était très bien vécue par ses militants.

Vox pourrait, selon tous les sondages, entrer au parlement. Ce serait la première fois, depuis que les nostalgiques du régime de Franco ont perdu leur seul député en 1982 qu’une formation d’extrême droite se retrouve au "Congreso" de Madrid. Santiago Abascal, tête de file de Vox, a déjà commencé sa campagne sur Twitter en traitant le gouvernement sortant d’"illégitime" et de "traître", car coupable d’avoir essayé de négocier avec les indépendantistes catalans.

La décision de Sanchez complique singulièrement le calendrier politique espagnol. Le parlement devra se constituer 25 jours après le scrutin, à peine quelques jours avant les élections municipales et régionales (qui coïncident avec les européennes) du 26 mai. L’Espagne n’aura donc pas de nouveau gouvernement avant le début du mois de juin, au plus tôt.

Pour Pablo Simon, politologue du think tank Politikon, le choix du 28 avril présente des avantages pour Pedro Sanchez. "Les barons territoriaux du PSOE vont devoir se mobiliser même s’ils ne sont pas d’accord avec le Premier ministre car un mois après ils se présentent aux municipales et aux régionales. Ceci permet également de construire un récit plus large au-delà de la figure, controversée de M.Sanchez". Ce denier, "en jouant simultanément sur trois échiquiers pourra contrôler le programme et les listes électorales de son parti", explique Pablo Simon.